На заседании Думы Астраханской области приняты решения об установлении новых мер соцподдержки и поддержаны изменения в налоговое законодательство

Сегодня под председательством Игоря Мартынова состоялось заседание Думы Астраханской области. В повестке заседания было 12 вопросов.

Одним из ключевых были вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, расширение налоговых льгот, совершенствование финансирования дополнительного образования детей.

Так, по инициативе Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина был рассмотрен и принят законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права на получение в 2027 году единовременной денежной выплаты на приобретение жилья в собственность. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут граждане, достигшие 18-летнего возраст, которые включены в региональный список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Размер выплаты будет определяться исходя из нормативной площади жилого помещения в 33 квадратных метра и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в соответствующем муниципальном образовании. Обратиться за выплатой можно будет до 1 мая 2027 года включительно. На реализацию этой законодательной инициативы в областном бюджете на 2027 год планируется предусмотреть 430,8 млн рублей.

Также в рамках совершенствования системы социальной поддержки семей участников СВО депутаты Думы Астраханской области рассмотрели в первом чтении законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей военнослужащих. Согласно этому документу, предлагается перейти от выплаты ежемесячного пособия на питание отдельным категориям детей участников СВО к непосредственному обеспечению бесплатным питанием в государственных общеобразовательных организациях.

По инициативе депутата областной Думы Николая Ляшко парламентарии рассмотрели изменения в региональное законодательство о транспортном налоге, направленные на поддержку семей, воспитывающих инвалидов с детства, признанных судом недееспособными. Ранее в ходе мероприятий парламентского контроля было установлено, что семьи не всегда могут воспользоваться предусмотренной законодательством налоговой льготой. В частности, льгота не предоставляется, если автомобиль зарегистрирован на родителя, не являющегося опекуном совершеннолетнего ребенка-инвалида. Результаты парламентского контроля позволили выявить недостатки действующего правового регулирования и подготовить законодательные изменения, направленные на обеспечение доступности установленных мер социальной поддержки.

Николай Ляшко в частности предложил внести изменения в законодательство и предусмотреть предоставление права на льготу по транспортному налогу в отношении одного транспортного средства мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно одному из родителей (усыновителей) либо одному из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным. Действие закона предусматривается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Также депутаты регионального парламента рассмотрели еще одну законодательную инициативу Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина о сохранении патентной системы налогообложения на территории Астраханской области без ограничения срока действия. Необходимость внесения данных изменений обусловлена прекращением с 1 января 2027 года действия положений федерального законодательства, предоставляющих регионам право устанавливать нулевую налоговую ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Общая налоговая ставка сохраняется в размере 6 процентов. Перечень видов предпринимательской деятельности, размеры потенциально возможного годового дохода и порядок расчета стоимости патента законопроектом не изменяются.

Еще один вопрос, который был рассмотрен в ходе заседания Думы Астраханской области, касался сферы образования. Были рассмотрены изменения в методику расчета расходов на оплату труда педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования детей в муниципалитетах. При определении объема субвенций муниципальным образованиям предлагается учитывать среднюю заработную плату педагогических работников дополнительного образования и расчетную потребность в количестве педагогов на одного обучающегося. Применение нового механизма финансирования будет осуществляться за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

С учетом приближающихся продолжительных новогодних выходных депутаты рассмотрели законопроект об особенностях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в январе 2027 года. Выплата компенсаций за декабрь 2026 года, а также компенсаций расходов на приобретение топлива и его доставку гражданам, обратившимся за предоставлением соответствующей меры поддержки в декабре, предусматривается не позднее 15 января 2027 года.

По инициативе председателя комитета Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и недропользованию Геннадия Орденова рассмотрены и поддержаны изменения в областное законодательство о транспортном обслуживании населения. В соответствии с требованиями федерального законодательства с 1 марта 2027 года открытые конкурсы на право осуществления регулярных пассажирских перевозок будут проводиться исключительно в электронной форме. Переход на электронные конкурсные процедуры направлен на повышение прозрачности отбора перевозчиков, развитие конкуренции, сокращение административных барьеров и бумажного документооборота.

Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект об упразднении трех населенных пунктов, фактически прекративших свое существование: хутора Рогозин Ахтубинского района, «вновь образованного поселка» Николо-Комаровского сельсовета Камызякского района и поселка Зеленые Пруды Харабалинского района. В перечисленных населенных пунктах отсутствуют постоянно проживающие граждане. Упразднение населенных пунктов согласовано с представительными органами соответствующих муниципальных образований и не повлечет изменения внешних границ муниципальных образований.

Внесение изменений в административно-территориальное устройство региона позволит актуализировать сведения государственных реестров, документы территориального планирования и обеспечить выполнение требований федерального законодательства.

Также в ходе заседания рассмотрены кандидатуры Бибигуль Айсангалиевой и Сурии Максутовой для назначения без ограничения срока полномочий на должности мировых судей судебных участков № 5 Трусовского района Астрахани и № 2 Камызякского района соответственно.