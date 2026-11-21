В России средняя зарплата выросла на 10 тысяч рублей

Озвучены данные о росте в России средней зарплаты. Речь идёт о трансформации за год.

За год она выросла более чем на 10 тыс. руб. В августе 2026 г. средняя зарплата составила 103 тыс. 14 руб., а в августе 2025 г. – 92 тыс. 866 руб. Таковы данные Росстата, которые изучил ТАСС.

В 2026 г. зарплаты заметно выросли в промышленности, добыче и сельском хозяйстве, хотя общее число вакансий сократилось на 13-28%. В добывающей отрасли ставки поднялись на 21,3%, в агросекторе – на 19,5%, Лидирует металлургия: средняя зарплата - 208,1 тыс. руб. В машиностроении рост составил 54% (до 150,6 тыс. руб.). Сильнее всего прибавили квалифицированные рабочие: у электрогазосварщиков зарплаты выросли на 67% (до 177 тыс. руб.), у операторов станков и обмотчиков - на 58-69%.