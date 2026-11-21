Англия хочет назад в Евросоюз

Глава английского кабмина Энди Бернэм считает, что Великобритания должна вернуться в Евросоюз.

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Неназванный близкий к главе правительства человек, занимающий высокий пост, сообщил The Times, что политик хочет возвращения в Евросоюз, такова правда.

"Он искренне и глубоко в это верит и считает, что его позиция соответствует общественным настроениям. Неверно полагать, что за этим стоят чьи-то ещё интересы, что это просто продуманный политический ход или тактический маневр. Он действительно так считает", - приводит ТАСС мнение собеседника издания.

Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза с 2020 г. Выход страны из ЕС был определен на референдуме 2016 г. с перевесом в 1,3 млн голосов. Тогда соотношение голосов "за" и "против" составило 52% против 48%.