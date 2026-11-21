Об этом сообщает Минобороны России.

- сухогруз на переходе морем в районе Одессы, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

- электроподстанция 110 кВ в Сарнах, задействованная в подаче электроэнергии предприятиям военной промышленности страны;

- Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области. Она обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины;

Армия России ударила на Украине по объектам энергетики, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Уничтожены:



