10 Января 2025
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Происшествия Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Более пяти тысяч птиц пострадали от разлива мазута в Краснодарском крае

Почти 5,8 тысяч птиц пострадали от разлива мазута в Черном море после крушения танкеров. Пернатых нашли спасатели и волонтеры в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает Telegram-канал оперативного штаба региона.

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"В Анапе и Темрюкском районе обнаружили 5 794 пострадавших от мазута пернатых. Поиск птиц на береговой линии продолжается круглосуточно", - говорится в сообщении.

Волонтеры сразу передают птиц в центры, где их отмывают от нефтепродуктов, лечат и отправляют на реабилитацию. Оттуда их выпускают в дикую природу уже через неделю.

По данным оперштаба, специальные центры в Краснодарском и Ставропольском краях приняли уже 2 652 особи.

Ранее мы писали, что Минприроды и Минсельхоз могут ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях. С таким предложением выступили в Госдуме (ГД) из-за загрязнения мазутом.

Обращение в адрес глав ведомств направил вице-спикер ГД Борис Чернышов. По его словам, несмотря на то, что моря загрязнены после аварии с танкерами и разливом нефтепродуктов, добыча продолжается. Эта продукция может быть небезопасна для здоровья россиян. Поэтому, по словам депутата, нужно взять под контроль продажу рыбы.

Глава государства Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

Теги: черное море, анапа, птица, мазут, танкер


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