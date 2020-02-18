"А была ли плесень?" В Тюменской области усомнились в правдивости жалоб эвакуированных из Уханя туристов

В Тюменской области усомнились в правдивости жалоб эвакуированной из Уханя ростовчанки на плесень в вещах, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию прокомментировали руководители областного Роспотребнадзора Галина Шарухо и департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

"Если мы говорим сейчас о багаже, который проходил процедуру дезинфекции, он еще не выдан. Он закрытый, под видеонаблюдением, находится в отдельной комнате. Багаж пока мы не выдавали", - прокомментировала Галина Шарухо.

Инна Куликова пояснила, что речь идет о верхней одежде, которую гости сдавали, когда заселялись.

"Она обрабатывалась горячим паром, ее никто не стирал, укладывалась в пакеты, подписанные по каждому пациенту. Возможно, часть вещей была влажной. Но люди, когда живут в социальной сети, каждое движение в их жизни там публикуется. Никаких фотографий с плесенью мы не видели и у меня вопрос - была ли плесень? То, что вещи были влажными - возможно. Но плесень я комментировать не буду", - заявила она.

Напомним, жительница Ростова сообщила, что обнаружила на своих джинсах плесень, но не сфотографировала ее, потому что поспешила их поскорее выстирать.

Как сообщало Накануне.RU, два борта воздушно-космических сил России доставили туристов в Тюмень 5 февраля. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ.

33 человека после окончания карантина улетят в Москву, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По девять человек представляют Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – Челябинск, шесть – Владивосток, пятеро – Красноярск, по четыре – Екатеринбург, Новокузнецк и Киров.