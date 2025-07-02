В Прикамье налоговая банкротит фрахтователя "Волгонефти-212"

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск. Налоговая служба требует признать банкротом фрахтователя судна "Волгонефть-212", компанию ООО "Кама шиппинг".

Иск подала 1 июля федеральная налоговая служба (ФНС) в лице Межрайонной ИФНС России № 21 по Пермскому краю. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, 15 декабря 2024 г. в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.