Глава Севастополя ожидает увеличение турпотока летом в два раза

Предстоящим летом власти ожидают вдвое больше туристов в Севастополе, чем прошлым.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, по сравнению с весной прошлого года очень позитивная динамика — плюс 40% бронирований. А на летний период, по его словам, прогнозируется увеличение турпотока вдвое по сравнению с прошлогодними показателями.

Развожаев отметил, что власти продолжают мониторинг ситуации после разлива мазута в декабре 2024 года в Черном море. С Роспотребнадзором проводится анализ побережья с точки зрения проб и допустимости концентрации. Первые пробы показали, что "пляжи абсолютно чистые, никакого превышения ПДК не наблюдается".

Глава Севастополя также указал, что водолазы обследовали дно в районе Севастопольских бухт, мазута не обнаружено, сообщают "Известия".

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.