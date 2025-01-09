В Крыму обнаружили новые выбросы мазута

В Евпатории и Черноморском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута.

Глава Черноморского района Александр Дудинов сообщил о том, что на побережье в районе села Знаменское обнаружены единичные небольшие участки, загрязнённые мазутом. Политик сообщил, что лично объезжает береговую линию.

"Ситуация под контролем", - написал Дудинов в своём telegram-канале.

В telegram-канале администрации Евпатории сообщили, что на побережье обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом. Ситуация меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выброс значительных объемов мазута в республике не фиксировался. По его словам, выявлено и устранено 44 подобных факта. С 21 декабря до 8 января вывезено 265 т загрязненного грунта, очищено 84 км побережья. "Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае", - приводятся слова Аксенов в его телеграм-канале.