В Анапе после выброса мазута серьезно повреждены уникальные песчаные дюны

Уникальные песчаные дюны в Анапе серьезно пострадали после выброса нефтепродуктов из-за крушения танкеров. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации ЧС.

"Уже сегодня нам необходимо думать о восстановлении дюн, которые являются уникальным природным достоянием. После ликвидации ЧС нужно восстановить их до естественного уровня", – приводятся слова Кондратьева в его Telegram-канале.

"Это касается и дорожной сети Анапы и Темрюкского района — как только завершим работы на побережье и перестанем возить грунт, нужно приступить к восстановлению дорог", - добавил губернатор. Для этих целей будут предусмотрены средства в краевом бюджете.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

Ранее выяснилось, что всю живность на дне Черного моря в районе крушения танкеров убивает мазут. Погибли миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз. Как рассказывали волонтеры, они каждый день находят крабов и рапанов в мазуте. Первых еще можно очистить, но все сложно с рапанами: раковины полностью заполнены мазутом, моллюски сразу гибнут. Со слов экспертов, посчитать погубленных мазутом невозможно, счет идет на сотни тысяч особей.