Из-за разлива нефти в Керченском проливе погибли 32 дельфина

Центр спасения дельфинов "Дельфа" с момента ЧС в Керченском проливе зафиксировал 61 погибшее китообразное, из них — 32 особи погибли после 15 декабря, вероятнее всего из-за разлива мазута, сообщается в telegram-канале "Дельфы". Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела.

"Для этого периода времени (вне сезона выбросов) такое количество погибших - это нетипично большая цифра", — подчеркивают в Центре спасения дельфинов и добавляют, что каждый день получают информацию о новых погибших китообразных.

Экологи отмечают, что большинство дельфинов, судя по состоянию тел, погибли в первые 10 дней после катастрофы и сейчас их продолжает выносить в море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными.

"Загрязнений много, есть протяженные участки, где мазут плавает комками в толще воды, а нефтяная пленка на поверхности. Из позитивных наблюдений - дельфины (афалины) встречались только в чистой воде, то есть они держатся максимально далеко от этих участков", — добавили в центре.