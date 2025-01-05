Роспотребнадзор: питьевая вода и воздух в Анапе соответствуют санитарным требованиям

Краевой Роспотребнадзор не выявил предельно допустимых концентраций вредных веществ в районе жилой застройки Анапы. Об этом сообщают в региональном Оперативном штабе.

Рядом с жилой застройкой за последние сутки взяли четыре пробы воздуха, в местах водозаборов — две пробы воды.

"Превышения предельно допустимых концентраций углеводородов нефти С12-С19, сероводорода и других вредных веществ они не показали", — заявили в Оперштабе Кубани.

За все время после объявления ЧС краевого уровня были отобраны 104 пробы воздуха и 78 проб воды.

Также в Оперштабе 5 января сообщили, что в Анапе и Темрюкском районе спасли больше 4,8 тысяч птиц. Сейчас их доставляют в пункты, где продолжается работа по их отмывке от мазута, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию. В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 2 037 птицы.