04 Января 2025
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Происшествия В России Краснодарский край
Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Спасенных в Анапе птиц начинают возвращать в естественную среду

Птиц, спасенных после разлива мазута в Черном море, начинают возвращать в естественную среду обитания. Всего в зоне бедствия спасено больше 3,3 тысяч птиц.

Оперштаб Краснодарского края сообщает, что в реку Кубань выпустили две сотни птиц, спасенных в Анапе и Темрюкском районе. Под присмотром ветеринаров и орнитологов местного зоопарка пернатые провели три недели. 

По словам коммерческого директора Краснодарского Сафари-парка Кристины Ханаху, первично отмытых птиц обрабатывали повторно с применением сорбентов и медикаментов. На каждую птицу, попавшую в реабилитационный центр зоопарка, заводилась карточка с указанием породы, динамики веса, полученных препаратов. Для пострадавших созданы бассейны, чтобы условия были приближены к естественным.

Ханаху рассказала, что на реабилитацию попадают птицы разных пород: в основном, чомги — большие поганки, малые поганки, бакланы краснокнижные, чайки, были и лебеди. Птицы продолжают поступать. 

Испачканных мазутом птиц доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию. Таких пунктов на побережье пять: один в поселке Волна Темрюкского района, остальные - в Анапе. 

В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 1874 птицы.

Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Запорожско-Таманского заказника.

Теги: анапа, чс, птицы


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