34 мертвых дельфина найдены в Крыму и Севастополе после ЧП с танкерами

34 мертвых дельфина обнаружили в Крыму и Севастополе после разлива мазута из-за ЧП с танкерами в Черном море. Об этом сообщает крымский центр спасения дельфинов "Безмятежное море".

"Абсолютное большинство — азовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свежие тела начало выбрасывать преимущественно в последнее время. Только за три дня в центр поступили данные о 15 погибших китообразных.

В центре добавили, что у одной особи снова присутствовало проникающее, вероятно, ножевое ранение в грудную полость.

Ранее сообщалось, что центр спасения дельфинов "Дельфа" с момента ЧС в Керченском проливе зафиксировал 61 погибшее китообразное, из них — 32 особи погибли после 15 декабря, вероятнее всего из-за разлива мазута.

Экологи отмечают, что большинство дельфинов, судя по состоянию тел, погибли в первые 10 дней после катастрофы и сейчас их продолжает выносить в море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными.