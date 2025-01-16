Разлив мазута в Чёрном море не повлиял на работу грузовых портов

Бизнес оценил влияние разлива мазута на ведение коммерческой деятельности.

Ситуация с затонувшими танкерами "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" не повлияла на перевалку основных номенклатур грузов в портах Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), сообщили РБК участники рынка.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ждет активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута. По его словам, комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит экологическое благополучие в причерноморских регионах РФ.