В Крыму зафиксировали еще три выброса нефтепродуктов

В Крыму зафиксировали три новых факта выброса мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе.

Два из них в Ялте, один на острове Тузла. Об этом заявила в Telegram министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

По ее словам, за сутки удалось спасти 68 птиц, очистить 1,5 квадратных метра акватории и 0,25 километра береговой линии. Осталось очистить 2,55 километра острова Тузла.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя заявил, что ждет активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута.