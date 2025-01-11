На Кубани локализован разлив мазута из одного из танкеров

На Кубани с берега в районе мыса Панагия, где разлился мазут из кормы танкера «Волгонефти-239», вывезли 43 самосвала с собранными нефтепродуктами. Разлив у береговой линии локализован.

Речь идёт о локализации на площади в 2,8 кв. км. 43 машины покинули берег для утилизации собранного мазута, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе. Он указал, что в настоящее время "все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно". Российский лидер призвал сделать все для решения вопроса о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров, а также разработать планы их подъема. Путин также поблагодарил волонтеров, работающих над ликвидацией последствий разлива мазута.