По поручению Путина будет образован штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе

Глава государства Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе.

По его словам, он должен возглавляться руководителями, ответственными работниками из министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы, сообщает пресс-служба Кремля. Президент указал, что в настоящее время "все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно".

Российский лидер призвал сделать все для решения вопроса о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров, а также разработать планы их подъема. Путин также поблагодарил волонтеров, работающих над ликвидацией последствий разлива мазута.

Тем временем, в Евпатории и Черноморском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута. Ситуация меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря.