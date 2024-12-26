26 Декабря 2024
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Происшествия Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Глава МЧС лично проконтролирует ликвидацию выброса мазута в Керченском проливе

Ликвидацию выброса мазута в Керченском проливе глава МЧС Александр Куренков проконтролирует лично. Он сегодня прилетел в Анапу, сообщает ТАСС.
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Министр проверит, как организованы и проводятся работы по устранению последствий крушения двух танкеров в акватории Керченского пролива. Он осмотрит участки работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и проведет заседание правительственной комиссии.

Ранее на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня.

Краснодарский край может потерять минимум на один курортный сезон за загрязненное мазутом побережье, заявил научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.

"Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране, - приводит его слова ТАСС. - Едва ли ни одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон".

Эксперт добавил, что, по мнению оптимистов, с весны все будет "в полном порядке", но лично у него "очень большие сомнения по этому поводу". Данилов-Данильян напомнил, что после ЧП 2007 года на восстановление экосистем ушло 15 лет.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

Теги: анапа, мазут, мчс, куренков


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