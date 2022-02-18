В Тюменской области с 21 февраля все школьники вернутся за парты

В Тюменской области с 21 февраля возобновляется очный формат обучения для всех студентов и школьников, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства области.

Период ограничений, введенных оперштабом региона истекает для школьников с первого по 11 класс, а также студентов колледжей, техникумов и вузов, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима.

Напомним, что для школьников остальных городов и районов Тюменской области очный формат обучения возобновлен с 14 февраля.

По поручению главы областного Роспотребнадзора, перед началом учебного процесса во всех образовательных организациях будет проведена санитарная обработка помещений.

Детские сады области продолжают работать в штатном режиме.