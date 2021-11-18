Тоболяки обратились к Путину с требованием остановить "ковид-сегрегацию"

Жители Тобольска записали видеообращение для Владимира Путина, в котором просят отменить QR-коды. Видеоролик опубликован в группе "Типичный Тобольск", передает корреспондент Накануне.RU.

"Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам, как к гаранту нашей конституционной безопасности. Вы неоднократно заверяли всех, что вакцинация от коронавируса исключительно добровольное мероприятие и всегда таким останется. Это обещал обществу и министр здравоохранения Михаил Мурашко, заявив, что никто никого заставлять делать эту прививку от коронавируса не будет. Нам говорили, что принудительная вакцинация и QR-коды - мера временная, пока пандемия в разгаре. И вот - сертификат уже как паспорт гражданина, ну, а паспорт - это навсегда. Ну и как можно после этого верить нашему правительству на слово?" - говорит женщина на видео.

Она подчеркнула, что большинство людей не поддерживают введение QR-кодов. Митинги против обязательной вакцинации прошли уже в 60 городах России.

Женщина заявила, что введение QR-кодов - сегрегация граждан.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что ведение QR-кодов в общественных местах и на транспорте в России не ущемляет права человека.

Попова обратила внимание на то, что QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости.

"Никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости", - отметила глава Роспотребнадзора.

При этом экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма, а ныне – посол России в Кабо-Верде (правда, так и не доехавший до сих пор до места работы) Наталья Поклонская, всегда выступавшая за добровольную вакцинацию от коронавируса, назвала QR-коды "нарушением Конституции".