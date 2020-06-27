В Тюмени в пансионате для престарелых выявлена вспышка коронавируса

В тюменском пансионате для престарелых людей "Комфорт" выявлена вспышка коронавируса. В региональном оперштабе отметили, что большинство из постояльцев заведения и так находятся в тяжелом состоянии по имеющимся заболеваниям, а 24 июня у одного из пациентов был выявлен положительный результат на COVID-19.

"Заболевшего пациента госпитализировали в моногоспиталь, у всех контактных были взяты анализа на коронавирус. По лабораторным результатам положительный тест выявлен у 10 человек, из них - 1 сотрудник пансионата", - сообщили в оперштабе. Четыре человек находятся в тяжелом состоянии, они маломобильны.

"Сейчас специализированными бригадами скорой помощи постепенно производится госпитализация пациентов с подтвержденной короавирусной инфекцией в моногоспитали. Распределение идёт в зависимости от степени тяжести состояния пациентов пансионата.

Также городская поликлиника №17 производит забор мазков у пациентов и сотрудников второго корпуса пансионата", - отметили в штабе.