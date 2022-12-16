ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Центробанка России 16 декабря снова оставил без изменений ключевую ставку – 7,5%.

В ЦБ указывают на замедление роста потребительского спроса и риски роста инфляции. Например, этому будет способствовать ситуация на рынке труда, ухудшение условий внешней торговли и смягчение бюджетной политики.

По данным регулятора, в ноябре годовая инфляция составила 12% (против 12,6% в октябре). Но на 12 декабря годовая инфляция увеличилась до 12,7% - во многом за счет второй за год индексации тарифов на коммунальные услуги.

"Текущие темпы прироста цен немного повысились, в том числе за счет устойчивых компонентов", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

По мнению ЦБ, население проявляет осторожность и предпочитает сберегать на текущих счетах и в виде налички.