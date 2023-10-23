23 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Прогноз: ЦБ с большой вероятностью снова повысит ключевую ставку на этой неделе

Аналитики сходятся во мнении что Центральный банк России на этой неделе продолжит ужесточать денежно-кредитную политику и снова повысит ключевую ставку. Так считают все эксперты, опрошенные изданием "Ведомости". Аналитики расходятся лишь в том, на сколько именно будет повышена ставка. Большинство считает, что ставку повысят на 1% - до 14%. Но есть и те, кто ждет повышения сразу на 2% - до 15%.

Ранее представители ЦБ, в том числе председатель Эльвира Набиуллина, неоднократно намекали, что текущий уровень ставки – не предел повышения и что жесткие решения будут приниматься уже в ближайшее время, поскольку обуздать инфляцию у регулятора пока не получается.

Теги: центральный банк, ключевая ставка, прогноз


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