Набиуллина объяснила, почему ЦБ не повысил ключевую ставку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала различные заявления по итогам заседания Совета директоров Банка России, на котором было принято решение оставить ключевую ставку на уровне в 21%.

"Нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям. Поэтому мы взяли паузу в повышении ключевой ставки", - цитирует Набиуллину пресс-служба ЦБ.

При этом инфляция в последние месяцы ускорилась. Значительное влияние оказали временные факторы, среди которых – ускорение роста цен на некоторые продукты питания, особенно на овощи. По мнению Набиуллиной, уровень ключевой ставки сейчас достаточно высокий, и в совокупности с банковским регулированием и повышением консервативности банков он ведет к значимому ужесточению денежно-кредитных условий.

"Нам потребуется некоторое время для оценки всех эффектов достигнутой жесткости. В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки", - сказала Набиуллина.