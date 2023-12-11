ЦБ в пятницу снова повысит ключевую ставку - прогноз

В пятницу, 15 декабря, Центральный банк России, скорее всего, снова поднимет ключевую ставку, которая сейчас составляет 15% годовых. В этом сходятся практически все финансовые аналитики. Вопрос только в том, каков будет "шаг" повышения, пишет РБК.

Большая часть экспертов полагает, что ЦБ повысит ставку на 100 базисных пунктов – до 16%. Но есть и те, кто ожидает повышение до 17%. Совсем небольшая часть прогнозирует повышение на 0,5%.

ЦБ уже четыре раза подряд повышал ключевую ставку, за полгода она выросла в два раза. И регулятор не перестает посылать сигналы о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. В 2024 году она также будет жесткой. В ЦБ оправдывают высокие ставки попыткой обуздать инфляцию и – отчасти – курс рубля, но пока замедления так и не происходит. В ЦБ уверяют, что без увеличения ключевой ставки ситуация была бы еще хуже, например, инфляция была бы двузначной.