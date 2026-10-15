15 Октября 2026
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме спорят из-за "священной коровы" Центробанка — ключевой ставки

На пленарном заседании Госдумы разгорелся спор о денежно-кредитной политике Центробанка. Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев назвал денежно-кредитную политику в РФ "неприкасаемой священной коровой" и сравнил нынешнюю ситуацию с экономической депрессией, но спикер Вячеслав Володин в ответ напомнил о 90-х годах и призвал не сотрясать ситуацию. Обсуждение политики ЦБ с участием Эльвиры Набиуллиной намечено на ноябрь, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ключевая ставка фактически остановила экономику России", — заявил депутат Николай Коломейцев. Фракция КПРФ требовала провести совместное заседание лидеров фракций, руководства правительства и Центробанка, чтобы обсудить изменение ключевой ставки.

Коломейцев давно критикует политику Центробанка. Ранее на пресс-подходе в Госдуме он заявлял, что денежно-кредитная политика ЦБ "в корне неправильная". По его словам, высокая ключевая ставка привела к тому, что в банках скопилось около 118 трлн рублей депозитных денег, причем 25 трлн из них он назвал "вертолетными" деньгами, не обеспеченными товарами. Коломейцев настаивал, что банкам невыгодно вкладывать средства в производство, когда можно получать высокий доход от депозитов. Это, по его мнению, ставит малых и средних поставщиков в предбанкротное состояние.

На нынешнем заседании Коломейцев привел в пример Беларусь. Там бывший премьер-министр возглавил Нацбанк, ключевая ставка упала до 9%, инфляция до 6%, и при этом производство работает. По словам депутата, в России ситуация иная: "У нас есть эта “священная корова”. Ключевая ставка всех удушила, но председатель ЦБ у нас неприкасаема", — сказал Коломейцев.

Он также вспомнил опыт Великой депрессии в США. Депутат отметил, что некоторые страны выходили из кризиса через государственный капитализм, и привел в пример США, где 80% дорог и большая часть муниципальных школ были построены именно в тот период. Володин отреагировал на выступление, он напомнил, что Госдума рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов.

"В отношении неприкасаемости. И что касается работы Центрального банка, мы с вами помним 90-е годы, последующие. Сейчас проходим через вызовы, вчера только говорили — на нас 35 480 санкций. Посмотрите, что в других странах творится и с инфляцией, и другие проблемы части единой денежно-кредитной политики. Идет специальная военная операция. При этом у нас есть возможность обсуждать эти вопросы", — сказал Володин.

Володин призвал не сотрясать ситуацию, а также сослался на заветы Ленина и призвал идти "плечом к плечу".

Напомним, что КПРФ на протяжении нескольких лет настаивает на снижении ставки. Фракция аргументирует это тем, что высокая ставка тормозит экономический рост и удорожает кредиты для предприятий. Центробанк объясняет высокую ставку необходимостью сдерживать инфляцию.

Теги: Центробанк, ключевая ставка, Николай Коломейцев, Вячеслав Володин, денежно-кредитная политика


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