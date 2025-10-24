24 Октября 2025
Фото:

Набиуллина объяснила, почему нельзя резко снизить ключевую ставку

Резкое снижение ключевой ставки может привести к раскручиванию инфляционной спирали и сильному ослаблению рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В результате с инфляцией придется бороться более жесткими мерами, подчеркнула она.

"Давайте представим вариант, что Центральный Банк, несмотря на инфляционные риски, динамику инфляции снижает ставку до 12%. Что будет происходить? Первое – увеличится спрос на кредиты, что повлечет за собой всплеск спроса", – отметила Набиуллина.

Однако предложение товаров и услуг на рынке не может вырасти так же быстро, потому что все ресурсы для расширения производства, в первую очередь рабочая сила, уже задействованы.

В результате, по словам главы ЦБ, инфляция очень быстро станет выше 12%. "Если при этом ставка будет оставаться даже 12%, пойдет лавинообразный процесс", - сказала она, добавив, что подобная ситуация толкнет и кредит, и спрос еще выше.

Цены будут расти еще быстрее, инфляция в этом случае не просто останется высокой, она будет из месяца в месяц ускоряться, заявила Набиуллина.

"Это очень быстро приводит к быстрому разгону инфляции и даже к гиперинфляции, - продолжила глава регулятора. - Это ровно то, как развивается инфляционная спираль, и хочу подчеркнуть, всегда и везде".

Кроме того, если в России вырастет спрос, то в том числе и на импортные товары, желание населения сберегать в рублях уменьшится, потому что ставки не будут компенсировать инфляцию. Это означает, что сильно ослабнет валютный курс, пояснила Набиуллина.

"И в итоге импортные и отечественные товары станут менее доступными. В конечном счете это все ударит по благосостоянию граждан. И с инфляцией все равно придется бороться, но уже более жесткими мерами и радикально более высокой ставкой", - цитирует ТАСС главу ЦБ.

Напомним, сегодня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5% - с 17 до 16,5%. 12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18 до 17%. Как ранее заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, Центральный Банк России имеет большое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, для снижения ставки.

Теги: набиуллина, ключевая ставка


