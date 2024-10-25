Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки в декабре

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, возможность повышения ставки "такими же шагами" будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом.

Набиуллина добавила, что Центробанк начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво снижаться. "Пока не могу сказать, когда это произойдет", - сказала она.

Сегодня Банк России в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку. Согласно решению Совета директоров, она выросла с 19 до 21%.