А Путину сказали? ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне в 21%

Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменений. Она останется равной 21%.

По данным ЦБ, произошло большее, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке (как раз рост до 21%), ужесточение денежно-кредитных условий. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не говорит ему заранее, какой будет ключевая ставка.

"Набиуллина не говорит мне, какая завтра будет ключевая ставка, скорее всего, она и сама не знает", — сказал Путин в ходе "прямой линии".

Президент отметил, что решения принимаются советом директоров ЦБ.

"И, я надеюсь, завтрашнее решение по ключевой ставке будет взвешенным", — добавил он.