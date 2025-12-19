Банк России снизил ключевую ставку до 16%

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16% годовых.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, - говорится в сообщении регулятора.

В пресс-службе отметили, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

"По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - отмечается в сообщении.

Ранее решение о снижении ключевой ставки принималось в октябре: ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5% - с 17 до 16,5%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что резкое снижение ключевой ставки может привести к раскручиванию инфляционной спирали и сильному ослаблению рубля.

"Давайте представим вариант, что Центральный Банк, несмотря на инфляционные риски, динамику инфляции снижает ставку до 12%. Что будет происходить? Первое – увеличится спрос на кредиты, что повлечет за собой всплеск спроса", – отметила Набиуллина.

Однако предложение товаров и услуг на рынке не может вырасти так же быстро, потому что все ресурсы для расширения производства, в первую очередь рабочая сила, уже задействованы.

В результате, по словам главы ЦБ, инфляция очень быстро станет выше 12%. "Если при этом ставка будет оставаться даже 12%, пойдет лавинообразный процесс", - сказала она, добавив, что подобная ситуация толкнет и кредит, и спрос еще выше.