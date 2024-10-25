Центробанк, как и обещал, вдарил по бюджету и экономике

Еще в начале октября в Центробанке заявили, что будут реагировать на планируемый дополнительный рост расходов бюджета в 2024 году, включая увеличение трат на приоритетные цели. Банк России намеревался учесть этот рост в прогнозе, что должно было вызвать новое повышение ставки ЦБ. Так и случилось, сегодня ЦБ поднял ее с 19% до 21%. Вообще, ЦБ не скрывает, что его цель — охлаждение экономики РФ, даже в условиях экономической и санкционной войны Запада против РФ.

Экономист Владимир Боглаев объясняет, в чем выражается борьба Центробанка с расходами бюджета:

"Вспоминаем, как у нас пропала льготная ипотека. Она почему пропала, потому что, когда разница между коммерческим кредитом и кредитом по льготной ипотеке составляла 3-5%, государство могло себе позволить разницу в этих ставках финансировать. Когда коммерческая ставка кредитования достигает 27-30%, то получается, что сумма, которая необходима бюджету для финансирования ипотек, просто неподъемная".

А промышленность, за исключением ВПК, начинает тормозиться при такой денежно-кредитной политике. Рост экономики будет падать — с 3,6% в 2024-м до 0,5-1,5% по плану ЦБ в 2025-м.

"Я не знаю никого, кто бы сегодня ставил программу модернизации производств, роботизации, цифровизации. Скажите, пожалуйста, каким образом в нынешней ситуации можно заниматься перевооружением производств? Производство добавленной стоимости у нас не может развиваться при таких кредитных ставках. Это исключено, можно себе что угодно рассказывать, но, извините, сегодня средневзвешенная процентная ставка в банках для промышленности — 26-28%. Разговаривать о том, что где-то может процветать какое-то производство, которое является источником добавленной стоимости, из которой можно взять налоги, которые поддержат исполнение бюджета, которые попадают в доходную часть, из которой будет финансироваться расходная часть бюджета, — мы понимаем, что этого быть не может", — заявляет в беседе с Накануне.RU Владимир Боглаев.