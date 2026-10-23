Банк России сохранил ключевую ставку на уровне в 14%

Совет директоров Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне – в 14%.

Экономика в целом растёт умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими. Устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчёте на год.

Причина – влияние временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции, сообщает пресс-служба ЦБ.

Напомним, на июльском заседании совета директоров ЦБ было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25% - до 14% годовых. Это было десятое снижение подряд. В решении ЦБ отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.