Ключевая ставка ЦБ может повыситься до 25% на фоне падения рубля

Следующим шагом Центробанка России может стать повышение ключевой ставки до 25%.

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Как сообщает Bloomberg, такое решение может быть принято на фоне резкого ослабления рубля. С 21 ноября, когда американские власти ввели новые санкции против банков РФ, рубль ослаб более чем на 9% по отношению к доллару США и на 6% по отношению к китайской национальной валюте. С начала года рубль упал более чем 21% по отношению к доллару.

Как заявил главный инвестиционный стратег ITI Capital Ltd Искандер Луцко, одного ослабления российской национальной валюты недостаточно для того, чтобы Банк России предпринял решительные шаги по повышению ставки в декабре. Аналитик Freedom Finance Global в Казахстане Наталья Мильчакова заявила, что недельная инфляция продолжит ускоряться на фоне растущего спроса в преддверии новогодних праздников.

Из-за недавно введенных санкций против "Газпромбанка" рубль начал стремительно слабеть. На горизонте очередная волна инфляции, а также новое повышение ключевой ставки. Зато крупный бизнес, продающий товары и ресурсы за рубеж, от текущего курса выигрывает. Тем не менее, ситуация не безнадежная – рубль может снова укрепиться.