ЦБ РФ намерен удерживать ставку на высоких уровнях

Банк России повысил ставку до 21% и намерен удерживать ее на высоких уровнях "до победы над инфляцией" в рамках борьбы с избыточным спросом, превышающим возможности производства.

Как сказано в Telegram-канале регулятора, хотя ажиотажного спроса давно нет, есть устойчивый высокий спрос, который до недавнего времени подпитывался масштабным кредитованием и бюджетными стимулами. ЦБ РФ отмечает, что в условиях, когда возможности производства ограничены из-за нехватки рабочей силы и санкциями, такой спрос вызывает устойчивое повышение цен.

Решение не повышать ключевую ставку в декабре Центробанк принял, увидев сильное замедление в кредитовании, которое связано с плановой отменой тех регуляторных послаблений, которые были нужны в 2022 году.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала различные заявления по итогам заседания Совета директоров Банка России, на котором было принято решение оставить ключевую ставку на уровне в 21%.