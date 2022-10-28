Банк России оставил ключевую ставку без изменений - 7,5%

Банк России оставил без изменений ключевую ставку в 7,5% на очередном заседании совета директоров.

Регулятор отмечает, что инфляция замедляется, при этом инфляционные ожидания очень высоки и продолжают расти.

"Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

По прогнозу Банка России инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.