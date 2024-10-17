Набиуллина заявила, что решение по ключевой ставке не предопределено

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что на следующей неделе будут рассмотрены новые данные, как они влияют на прогноз ЦБ, "чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке", передает РИА Новости.

При этом Набиуллина добавила, что текущая инфляция, динамика инфляционных ожиданий и темпы роста кредитования во многом подтверждают те соображения, которые были у регулятора в сентябре, когда ставка была повышена.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых. Об этом говорилось в заявлении регулятора. "Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг", — говорилось в заявлении ЦБ. Между тем, президент РФ Владимир Путин недавно признал, что рост ставки лишь ускоряет инфляцию, хотя ЦБ каждый раз обещает обратное. Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов считает, что высокая ключевая ставка ведет к замедлению российской экономики и повышает инфляцию, на снижение которой изначально была направлена мера.