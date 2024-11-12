Депутат ГД заявила, что Набиуллина пообещала с марта снижать ставку

Депутат Госдумы Мария Прусакова сообщила, что глава Банка России Эльвира Набиуллина якобы пообещала с начала весны постепенно начать снижать ключевую ставку.

По словам депутата, председатель ЦБ на встрече с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка будет снижаться с марта и постепенно достигнет уровня 2023 года. Об этом Прусакова написала в Telegram-канале.

При этом представитель Банка России сообщил РБК, что данная информация не соответствует действительности. Он отметил, что председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки.

25 октября Банк России в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку. Согласно решению Совета директоров, она выросла с 19 до рекордных 21%.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов объяснил, почему ключевая ставка выросла с 19 до 21%. Он привел несколько аргументов.