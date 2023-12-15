15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

ЦБ повысил ключевую ставку до 16% годовых

Центральный банк России снова поднял ключевую ставку. Она увеличилась сразу на 100 базисных пунктов – с 15% до 16% годовых. Регулятор обвиняет во всем инфляцию, которая по итогам года составит 7-7,5% - это верхняя, негативная граница прогноза.

"При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор заявляет о замедлении кредитования лишь в отдельных секторах. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса повысились.

Теги: цб, ключевая ставка, инфляция


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