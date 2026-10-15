19 Октября 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Шохин: ЦБ не будет снижать ключевую ставку

Совет директоров Банк России соберётся 23 октября на заседание. На нём ключевую ставку оставят на прежнем уровне – в 14%.

Так считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он полагает, что ЦБ возьмёт паузу, чтобы посмотреть, как предложенные налоговые новации могут повлиять на инфляцию, пишет ТАСС.

Напомним, на июльском заседании совета директоров ЦБ было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25% - до 14% годовых. Это было десятое снижение подряд. В решении ЦБ отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Теги: ЦБ, Александр Шохин, ключевая ставка


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