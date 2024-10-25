ЦБ повысил ключевую ставку до 21%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку. Согласно решению Совета директоров, она выросла с 19 до 21%.

Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания, сообщает ЦБ.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг", — говорилось в заявлении ЦБ.

Между тем, президент РФ Владимир Путин недавно признал, что рост ставки лишь ускоряет инфляцию, хотя ЦБ каждый раз обещает обратное. Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов считает, что высокая ключевая ставка ведет к замедлению российской экономики и повышает инфляцию, на снижение которой изначально была направлена мера.