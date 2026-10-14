В России спрогнозировали сохранение ключевой ставки

В России на ближайшем заседании совета директоров Центробанка могут оставить ключевую ставку на прежнем уровне – в 14%.

"Что касается динамики ключевой ставки, то мы считаем, что максимальная вероятность на следующем заседании заключается в том, что регулятор оставит ставку без изменений", - приводит ТАСС слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Напомним, на июльском заседании совета директоров ЦБ было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25% - до 14% годовых. Это было десятое снижение подряд. В решении ЦБ отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.