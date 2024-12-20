Путину пожаловались на Набиуллину из-за ключевой ставки

Стало известно о возможных жалобах президенту России Владимиру Путину на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Якобы банкиры, бизнес и чиновники недовольны повышением ключевой ставки, что и стало причиной таких обращений.

По словам источников Bloomberg, "премьер-министр Михаил Мишустин заявил Путину, что действия регулятора препятствуют усилиям правительства по поддержке экономики, попавшей под санкции". Собеседники издания заявили об отсутствии признаков того, что "Путин рассматривает возможность замены Набиуллиной", так как считает ее решения обоснованными, пишет РБК.

Ранее Путин заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не говорит ему заранее, какой будет ключевая ставка.

"Набиуллина не говорит мне, какая завтра будет ключевая ставка, скорее всего, она и сама не знает", — сказал Путин в ходе "прямой линии".

Президент отметил, что решения принимаются советом директоров ЦБ.

"И, я надеюсь, завтрашнее решение по ключевой ставке будет взвешенным", — добавил он.