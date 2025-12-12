ЦБ снизит ключевую ставку на последнем в этом году заседании СД – прогноз

Последнее в 2025 году заседание совета директоров Центрального банка России закончится снижением ключевой ставки на 0,5% - до 16% годовых, считает большинство аналитиков и представителей бизнеса, пишут "Ведомости". Менее вероятные варианты – снижение сразу на 1% или сохранение ставки на текущем уровне.

ЦБ снижал ключевую ставку четыре раза подряд. В октябре регулятор дал нейтральный сигнал рынку – ставка в декабре может как снизиться, так и остаться на прежнем уровне, увеличиваться она не будет.

Центральный банк ожидает в конце 2025 и начале 2026 года всплеск инфляции, связанный с повышением НДС на 22% и реакцией экономики на эти действия Минфина.

Также опросы показывают стабильно высокие инфляционные ожидания населения, которые еще и растут.