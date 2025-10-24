ЦБ снизил ключевую ставку с 17 до 16,5%

Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчёте на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания. Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Дезинфляционное влияние бюджета 2025 г. будет существенно меньше, чем ожидалось ранее. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 г. ожидается в диапазоне 6,5-7%, сообщает пресс-служба ЦБ.

Как ранее заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, Центральный Банк России имеет большое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, для снижения ставки. Министерство финансов России при подготовке бюджета на 2026 г. ориентируется на базовый сценарий Центробанка РФ и исходит из ключевой ставки 12–13% в предстоящем году.