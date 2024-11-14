ЦБ РФ раскритиковал идею согласовывать изменение ставки с правительством

Предложение наделить кабмин России полномочиями по корректировке денежно-кредитной политики, которое предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), может негативно сказаться на способности Центробанка России оперативно принимать самостоятельные решения по сдерживанию инфляции.

"Это значительно увеличит опасения относительно сбалансированности денежно-кредитной политики с экономическими условиями и усилит инфляционные и девальвационные ожидания. Реализация подобных новаций в условиях уже высокой инфляции вдвойне опасна", – заявил представитель регулятора.

РСПП предлагает внести изменения в закон 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации". По мнению бизнеса, ЦБ РФ должен согласовывать этот стратегический документ с правительством, которое сможет проверять, соответствуют ли ключевые параметры основных направлений ДКП целям социально-экономического развития и в случае необходимости инициировать корректировку документа, сообщают "Ведомости".

Как считает основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, высокая ключевая ставка Банка России тормозит развитие бизнеса. По его словам, это ведет к замедлению российской экономики и повышает инфляцию, на снижение которой изначально была направлена мера.