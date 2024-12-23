Ставки по банковским вкладам достигли пика

Банки в России накануне заседания совета директоров Центробанка 20 декабря начали повышать ставки по вкладам до 23%, ожидая роста ключевой ставки.

Однако регулятор удивил всех и сохранил ставку в 21% – только один из 23 опрошенных экономистов прогнозировал такое решение, большинство ждало повышения до 23%.

На позицию ЦБ РФ повлияло замедление темпов роста кредитования в стране. Как напомнил зампред правления "Почта банка" Алексей Охорзин, повышение размера ключевой ставки на экономику и цены традиционно влияет с лагом в несколько месяцев, поэтому регулятор взял паузу до следующего заседания. При этом Банк России сохранил сигнал о продолжении жесткой ДКП и оценке будущей целесообразности изменения ставки в феврале.

Доходность по депозитам значительно превышает ключевую ставку, которую ЦБ сохранил, сообщают "Ведомости".

Сама глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала различные заявления по итогам заседания Совета директоров Банка России, на котором было принято решение оставить ключевую ставку на уровне в 21%.