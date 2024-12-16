20 декабря ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 23%

На последнем в уходящем году плановом заседании Центробанка России, которое пройдет 20 декабря, совет директоров может повысить ключевую ставку на 2 п. п., до 23%.

Так считают восемь из 11 опрошенных экономистов и аналитиков. На решение регулятора повлияет сохраняющееся инфляционное давление. Как заявил старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, инфляция с момента предыдущего заседания Банка России была значительно выше ожиданий регулятора: к 9 декабря накопленный рост цен с начала года составил 8,76%, что выше октябрьского прогноза в 8-8,5% на весь 2024 год.

Управляющий директор "Газпромбанк Private banking" Егор Сусин считает, что сигнал ЦБ РФ рынку по поводу будущих решений останется жестким.

Как считает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, динамика инфляции последних недель крайне негативная. Именно поэтому сейчас ЦБ будет необходимо резкое повышение ключевой ставки, которое перекроет возможный рост инфляционных ожиданий, сообщает Forbes.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России пока не начала замедляться. Возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в первом полугодии 2026 года.