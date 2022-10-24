24 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Банк России

ЦБ оставит ключевую ставку без изменений - прогноз

Большинство аналитиков считает, что Центральный банк России не будет менять текущую ключевую ставку в 7,5% на ближайшем заседании в пятницу, 28 октября. Впрочем, ряд экспертов допускает, что ставка снизится еще – до 7,25% или даже до 7%.

"С учетом разнонаправленной динамики инфляционных факторов ЦБ предпочтет взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики, ожидают аналитики. В сентябре Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5%", - напоминают "Ведомости".

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о беспокойстве из-за остающихся на высоком уровне инфляционных ожиданий населения при снижении цен. Ранее такого не наблюдалось, отмечала глава регулятора.  

Теги: ключевая ставка, прогноз, центральный банк



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