ЦБ поднял ключевую ставку до 15%

Центральный банк России в очередной раз поднял ключевую ставку на совете директоров – до 15%. Ужесточения денежно-кредитной политики ожидали почти все экономисты и аналитики, но далеко не все прогнозировали, что ставка будет поднята сразу на 2%.

ЦБ объясняет свое решение нарастающей инфляцией.

"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях", - говорится в релизе регулятора по поводу решения СД.

При этом ЦБ заявляет о высоких темпах роста кредитования, а также критикуют большие бюджетные расходы на следующий год, которые подстегнут инфляцию.

"Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в релизе.